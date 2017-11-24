24 ноября 2017, 19:24Общество Для резидентов центров регионального развития ввели налоговые льготы Малые предприятия Пензенской области теперь могут воспользоваться дополнительными льготами. Соответствующее решение приняли депутаты регионального Законодательного Собрания на очередной сессии. Речь идет о снижении ставки налога для резидентов центров регионального развития. Кроме того, депутаты утвердили план выполнения наказов избирателей, внесли изменения в бюджет региона и другие действующие законы Пензенской области.

В центре внимания депутатов Законодательного Собрания Пензенской области в ходе очередной третьей сессии оказался вопрос поддержки малого бизнеса. В частности, речь шла о налоговых льготах для резидентов центров регионального развития. Это организации, где созданы особые условия для предпринимательства, существуют специальные налоговые льготы и финансовые преференции. К примеру, 100%-е возмещение ставки рефинансирования Банка России по взятым кредитам. В Пензенской области центры регионального развития есть в 103 селах.

«Сегодня мы будем выносить законопроект, который представляет собой новую налоговую льготу для резидентов центров регионального развития. Заключается она в том, чтобы снизить налоговую ставку по упрощенной системе налогообложения там, где объектом налогообложения являются доходы с 6 до 1%», - рассказал министр экономикии Пензенской области Сергей Капралов.

Предприятия, которые рассчитывают получить льготу, должны соответствовать двум основным критериям. Во-первых, численность их работников не должна сокращаться в течение года, а во-вторых, заработная плата должна быть не менее чем в полтора раза выше, чем прожиточный минимум, установленный в регионе для трудоспособного населения. Также в ходе сессии депутаты в первом чтении одобрили проект бюджета региона на 2018-й и плановый период 2019 -2020 годов.

«По налоговым доходам в 2018 году предусматривается рост на 3%, это на 1 миллиард рублей больше к плану 2017 года. В 2018-м, 2019 году предусматривается на 4,4%, это полтора миллиарда рублей к 2018-му и 2020 год к 2019-му с приростом 1,7 миллиард рублей - это 4,8%», - пояснила министр финансов Пензенской области Любовь Финогеева.

По основным налогам предусмотрен рост поступлений от 4% до 7%. Ожидается, что неналоговые поступления также вырастут до 34,3 миллиарда рублей на 2018 год. Помимо бюджета в рамках сессии депутаты заслушали доклады о ходе реализации инвестиционных проектов на территории Пензенской области, утвердили план выполнения наказов избирателей и согласовали назначение на должности мировых судей.

Общество

просмотров 103