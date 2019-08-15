В Пензе обсудили способы снижения бюрократизации труда учителей

Как избавиться от лишней бумажной волокиты? Ответ на этот вопрос искали пензенские директора школ, педагоги, работники органов управления образований и методических служб в ходе круглого стола посвященного так называемой бережливой педагогике. Диалог состоялся в стенах Института регионального развития Пензенской области.

Бумагам уделяется больше внимания, чем детям, жалуются многие учителя. Педагогам катастрофически не хватает времени на общение с подопечными и на самообразование, а ведь еще есть личная жизнь. Всех проблем и не перечислить.

«Первое - большое количество запросов и отчетов из различных инстанций. Второе - дублирование бумажных и электронных форм документов. Третье - желание учителей иметь четко установленный перечень документации, чтобы были разграниченные обязанности. Педагога ни в коем случае не нельзя нагружать дополнительными полномочиями», - сказал председатель правительства Пензенской области Олег Ягов.

Учителя, директора школ, работники органов управления образований и методических служб собрались вместе в институте регионального развития, чтобы обсудить, что можно сделать для снижения бюрократизации труда учителя и сделать педагогику бережливой.

Уже три года на базе этого института проблемой занимаются сотрудники центра мониторинга и анализа образования. Они видят спасение в переводе всей отчетности в электронную школьную систему, в которой можно будет решать все вопросы, возникающие у различных ведомств по отношении к образовательному учреждению.

«На данный момент в ходе нашего проекта мы не спрашиваем со школ примерно 18% информации. Берем данные, которые есть в региональной системе, которые уже созданы в электронной системе в части мониторинга и пользуемся ими. То есть собираем какой-то свод и отправляем в ту организацию, которая запрашивает со школы данные», - рассказала старший методист центра мониторинга и анализа образования Института регионального развития Пензенской области Ольга Гальцова.

По словам заместителя директора кузнецкого лицея №21 Оксаны Горнеевой, в ее учреждении педагоги отказались от бумажных журналов три года назад. Теперь они заносят календарно-тематический план и оценки в электронный табель. Это снизило нагрузку на педагогов, а также сделало выведение отметки за четверть прозрачной.

«Каждый участник образовательных отношений знает, что отметка за четверть или за год выставляется как среднее арифметическое. Все уже прозрачно. Формулировка «оценка выставляется на усмотрение учителя», уже ни никоим образом не действует», - сказала она.

По мнению собравшихся, существующие проблемы не решить за одну встречу, поэтому этот круглый стол не последний. Пензенские учителя вновь соберутся через два месяца (18+), чтобы продолжить обсуждение острого вопроса.