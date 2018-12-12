В Пензе на ремонт многоэтажек потратили 13 млн руб

В Пензенской городской Думе на заседании комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству территорий и экологии обсудили создание условия для управления многоквартирными домами.

«В настоящее время в реестр лицензий включены 103 управляющих компании, на попечительстве которых находятся 1956 многоквартирных домов. Строениям, оставшимся без управления, администрацией определена организация временного обслуживания «ЖЭМУП-7», - рассказала и.о. начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Пензы Майя Воронова.

В ходе заседания было отмечено, что организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, в 2018 году из бюджета Пензы было предоставлено свыше 13 миллионов рублей. Средства были направлены на ремонт фасадов многоэтажек. В настоящее время уже сформирован перечень домов, расположенных на «красной линии» улиц города для проведения работ по капитальному ремонту в 2019 году.