19 октября 2017, 19:33Общество В Пензе обсудили совместную работу церкви и вузов Пензенская духовная семинария стала уникальной площадкой, где не только разрушились языковые барьеры, но и стерлись границы между церковным и светским взглядами на одну из главных проблем современного общества. В мире неправильно воспитывают молодежь - в этом мнении сошлись, как представители вузов, так и духовных семинарий разных стран. Определить направления совместной образовательно-воспитательной деятельности государства и церкви - основная цель Международной научно-практической конференции «Христианство и педагогика», которая в 2017 году в таком масштабе проходит впервые.

«В светской науке очень много стали говорить о том, что то, как сейчас мы занимаемся образовательной деятельностью, это не всегда приносит достойные плоды. Мы видим, что это приводит к совершенно чуждым для нашего российского общества результатам», - отметил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Как добиться нужных результатов и найти правильные пути воспитания - об этом размышляют специалисты в области педагогики и теологии из нескольких городов России, а также Беларуси, Литвы, Германии, Греции и Италии. Алессандро Салаконе - представитель итальянской Общины Святого Эгидия. Уже почти 50 лет эта ассоциация занимается помощью нуждающимся. Именно милосердие там считают основой воспитания детей и молодежи.

«Главная цель для молодежи сейчас - заниматься только своим личным будущим, но будущее - общее для каждого человека, города, страны. Развивать милосердие, значит говорить о том, что есть ценность в бескорыстных делах», - пояснил он.

В любом случае - и с этим согласны все участники конференции - решать проблему современного воспитания светскому и духовному обществу нужно сообща. В ходе выступлений озвучили идею, что церковь и вузы, в частности пензенские, должны развивать совместную работу в этом направлении.

«Более плотно, предметно, методически и содержательно взаимодействовать с нашей церковью - я вижу в этом огромный смысл, и, конечно, мы должны дополнять этот базис образования, мироощущения современными научными достижениями. Если они не противоречат общечеловеческим ценностям и разуму», - сказал ректор ПГУ Александр Гуляков.

Конференция продлиться два дня. 20 октября участники продолжат работу по секциям.

Общество

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