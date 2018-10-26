В Пензе обсудили состояние и перспективы развития ТОСов

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26 октября 2018, 19:26Общество
Представители органов власти, местного самоуправления, науки и общественных организаций обсудили состояние и перспективы развития территориально-общественного самоуправления в Пензенской области. По мнению участников круглого стола, инициативы должны исходить снизу, а не сверху.
Активные жители региона меняют облик малой Родины. За последние три года в области реализовано более 60 инициатив пензенцев на сумму свыше 33 миллионов рублей. За счет грантов так называемые территориально-общественные самоуправления благоустраивают дворовые территории, ремонтируют дороги и сети водоснабжения в частном секторе, обустраивают автостоянки, детские игровые и спортивные площадки, разбивают скверы.
«Люди рады таким переменам, среди них растет доверие к власти, которое в настоящий момент необходимо», - сказал председатель пензенского регионального отделения всероссийского совета местного самоуправления Вячеслав Космачев.
В числе тех, кто делает городскую среду комфортнее, - Галина Фильчагина - председатель территориально-общественного самоуправления в Кривозерье, в которое входят 100 домов частного сектора.
«В 2013 году я стала уличным комитетом, потому у нас все было заброшено, никому не нужно. Очень хотелось создать нормальную обстановку для детей, подростков, жителей микрорайона. Со временем уличный комитет перерос в ТОС, смогли участвовать в социально-значимых программах», - рассказала она.
Сейчас территориально-общественное самоуправление Пензенской области включает в себя 202 ТОСа, из них в районных поселениях работают 179, в Пензе - 23. Цифры небольшие, поэтому есть над чем работать.
«Фактически на территории области ТОС оформлены только в десяти муниципальных районах. В других функции территориально-общественного самоуправления выполняют уличные и домовые комитеты», - прокомментировал заместитель председателя правительства Пензенской области Василий Трохин.
«Мы хотим, чтобы все принимали участие в реализации этих задач, а самое главное, и это не секрет, что на это выделяют средства, которые необходимо рационально использовать и довести дело до конца», - председатель правления ассоциации «Совет муниципальных образований Пензенской области» Юрий Алпатов.
По итогам заседания были сформулированы рекомендации для органов власти, местного самоуправления и общественных организаций.
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