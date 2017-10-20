20 октября 2017, 19:21Общество В Пензе предложили ужесточить критерии отбора воспитателей и нянь О случаях жесткого обращения с детьми и предотвращении негативных ситуаций говорили на совместном заседании Общественного и Консультативного советов при управлении Следственного комитета России по Пензенской области.

Случаи жесткого обращения с детьми со стороны нянь и воспитателей в последнее время все чаще придаются огласке. Только в 2016 году по стране прокатилась волна подобных происшествий. Непедагогические методы воздействия на детей попали в объектив видеокамер. Необоснованные шлепки, тычки, пинки, таскания за руки вызвали бурю родительского негодования.

На сегодняшний день в Пензенской области зафиксировано лишь одно обращение.

«В регионе с момента создания следственного управления жесткого обращения нянями с детьми не было. Вместе с тем, буквально несколько дней назад, от родителей поступило заявление по факту обнаружения кровоподтеков у двухлетней дочери», - сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Кирилл Бойдинов.

Об этом случае стало известно в ходе совместного заседания Общественного и Консультативного советов при управлении Следственного комитета России по Пензенской области. Специалисты уверены, что несмотря на положительную статистику в регионе, не все факты жесткого обращения с детьми придаются огласке.

«Часто это рассматривается на уровне, не выходящем за пределы семьи, тем не менее эти ситуации возможны», - сказал руководитель СУ СКР по Пензенской области Олег Трошин.

На заседании было принято решение выйти с законодательной инициативой о введении требований к потенциальным няням и воспитателям. Собравшиеся отметили, что необходимо ввести жесткие критерии отбора, чтобы присмотром за детьми могли заниматься исключительно профессионалы.

«Родители, прежде всего, должны проводить внешний осмотр своего ребенка, есть ли следы рукоприкладства. Не всегда бывает, это физическое воздействие со стороны воспитателя, возможно и халатное отношение к контролю за детьми, которые могут упасть и ушибиться», - пояснила уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова.

Участники встречи также обсудили вопросы борьбы с преступлениями в экологической сфере. В частности были зафиксированы в некоторых районах области загрязнения земель отходами животноводческого и птицеводческого производства. На нарушителей были составлены административные протоколы.

Общество

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