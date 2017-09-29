29 сентября 2017, 19:43Общество В Пензе обсудили систему подготовки спортивного резерва В Пензе обсудили вопросы модернизации системы подготовки спортивного резерва. Совещание состоялось в Лермонтовской библиотеке.

Его провел директор федерального центра подготовки спортивного резерва, председатель экспертного совета по физической культуре и спорту при комитете Совета Федерации Константин Вырупаев. Он встретился со спортактивом Пензенской области. Гость рассказал, что концепция модернизации уже готова. Она рассчитана до 2025 года. Проект документа в ближайшее время должны утвердить в правительстве Российской Федерации. Константин Вырупаев отметил, что главными звеньями стратегии являются тренеры и спортсмены. Для них необходимо создать комфортные условия работы.

«Основная цель - это подготовить скамейку запасных, потому что в ряде видов спорта ее практически нет. Возьмем, допустим, лыжное двоеборье, либо прыжки на лыжах с трамплина, бобслей. Мы должны выстроить систему, которая бы вела подготовку по единым методикам», - сказал он.

Кроме того, в рамках концепции модернизации, школы, ориентированные на подготовку спортивного резерва, поменяют свой статус. Из учреждений дополнительного образования их преобразуют в организации спортивной подготовки. В Пензенской области такую модернизацию прошли уже шесть школ. На очереди еще 12.

Общество

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