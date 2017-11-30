30 ноября 2017, 19:48Общество В Пензе обсудили реконструкцию Бригадирского моста По какому пути пойдет развитие ситуации вокруг Бригадирского моста в Пензе? Этот вопрос 30 ноября обсуждали на месте будущей стройки. Пока решено, что она будет, но какой из двух проектов осуществят - эстакаду или расширение дороги под железнодорожным мостом, пока остается вопросом.

Два предложенных губернатору Ивану Белозерцеву проекта - итог двухгодичных попыток решить проблему транспортного коллапса на этом непростом участке. В первом случае проектировщики предлагают строительство эстакады, во втором - существующий путепровод сохранят для движения в сторону центра города. Для встречного направления выберут дополнительные участки под железнодорожным мостом.



«Один из вариантов - это увеличение проезжей части путем проколов под железнодорожными путями, строительство новых мостов через реку Пенза и Ардым. Второе предложение проектное - устройство эстакады с переходом через реку, минуя Бригадирский мост и с переходом через железнодорожные пути. Разница в цене небольшая», - пояснил глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.

Разница в цене - порядка 400 миллионов рублей. В целом реконструкция Бригадирского моста вне зависимости от того, какой из вариантов воплотят в реальность, обойдется в 2,5-3 миллиарда рублей.

Строительные работы планируют начать только 2019 году, и займут они ни один год. И хотя задача на сегодняшний момент - оценить наименее затратный проект и проанализировать, какой из двух вариантов наиболее возможен технически. Ведь в одном случае встает проблема подземных коммуникаций, а также болотной местности, а в другом - расстояния над железнодорожным мостом.

«Пока что оптимальным видится прохождение эстакады», - сказал главный архитектор проекта реконструкции Бригадирского моста Николай Мельничук.

Проект предусматривает, что на обновленной дороге будет четыре полосы - по две в обоих направлениях, по три с половиной метра каждая. Участок планируют сделать благоустроенным: в обоих проектах предусмотрена шумоизоляция, велосипедные дорожки - как еще одна, прогрессивная часть городской среды.

Общество

просмотров 148

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Новости по теме: