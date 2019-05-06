В Пензе обсудили реализацию проекта «Жилье и городская среда»

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06 мая 2019, 19:46Общество
В 2019 году в Пензенской области объемы ввода жилья должны быть в полтора раза больше, чем в 2018-м. Реализация в регионе национального проекта «Жилье и городская среда» стала одним из вопросов, которые обсудили на первом майском оперативном совещании в областном правительстве.
Сейчас задача в рамках нацпроекта - обеспечить в Пензенской области ввод 985 тысяч квадратных метров нового жилого фонда, а к 2024 году - выйти на объем в 1 миллион 343 тысячи квадратных метров. Об этом доложил глава регионального минстроя Александр Гришаев.
«Прогнозные показатели были установлены всем муниципальным образованиям. В 2019 году в Пензе необходимо вести 500 тысяч квадратных метров, в Пензенском районе - 160, Бессоновском - 56, Кузнецке - 45. Все соглашения подписаны, идет реализация», - рассказал Александр Гришаев.
Сейчас Пензенская область занимает шестое место в Приволжском федеральном округе по темпам ввода жилья. С начала года в регионе ввели более 170 тысяч квадратных метров - это 17% от запланированного объема.
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