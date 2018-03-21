В Пензе обсудили реализацию президентских указов

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21 марта 2018, 19:42Общество
В правительстве Пензенской области обсудили реализацию Майских указов президента. Министры отчитались о том, что было сделано за 2017 год.
По данным Росстата, в регионе было создано около 125 тысяч высокопроизводительных рабочих мест. Это на 16500 больше, чем в 2016-м. Чиновники доложили и о повышении заработной платы работникам бюджетной сферы. Самый высокий рост, более чем на 30%, - у младшего медицинского персонала. У педагогов дополнительного образования - самый низкий, их зарплаты выросли чуть больше, чем на 1,5%. На заседании было объявлено, что в ближайшие два года, благодаря постройке восьми детских садов, в области появится 600 новых мест для детей в ясельных группах.
«Я так понимаю, что президент уже готовит новые задачи, которые будут поставлены перед нами, но, тем не менее, нерешенные от 2012 года вопросы нам все-таки предстоит решить», - сказал председатель правительства Пензенской области Николай Симонов.
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