14 ноября 2017, 19:17Общество В Пензе обсудили проект главного финансового документа региона В Большом зале регионального Законодательного Собрания прошли публичные слушания по проекту закона «О бюджете Пензенской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Озвученные в ходе публичных слушаний инициативы, а также замечания по проекту, поступившие от жителей на официальный сайт Законодательного Собрания будут включены в протокол, который поступит к губернатору Пензенской области. Затем обсуждение проекта регионального бюджета продолжится на заседаниях профильных комитетов и сессии парламента. Закон должен вступить в силу с 1 января.

Большой зал областного парламента был полон до отказа. Так проходили публичные слушания главного финансового документа региона. Депутаты, представители различных министерств и ведомств, члены правительства и представители общественных организаций внимательно изучали статьи бюджета области. Важно грамотно распорядиться имеющимися средствами.

«В первую очередь, бюджет должен быть социально ориентированным, чтобы были защищены все статьи необходимые для здравоохранения, социальной защиты и образования», - сказала председатель Общественного совета при Законодательном Собрании Пензенской области Светлана Пинишина.

Бюджет области, как и в предыдущие годы, останется социально ориентированным. Для повышения зарплат бюджетникам область выделит на два миллиарда рублей больше, чем прежде. Будут проиндексированы и отдельные виды выплат, в том числе - многодетным семьям, а также стипендии и детские пособия.

«Это доведение до максимального индикатива зарплаты указников, доведение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума с 7800 до 9486 рублей, индексация всем бюджетникам на 4% с 1 января», - пояснила министр финансов Пензенской области Любовь Финогеева.

Значительные средства предусмотрены на развитие здравоохранения и образования. В ходе слушаний прозвучало предложение усилить поддержку представителей малого и среднего предпринимательства, которые вносят значительный вклад в развитие экономики области.

«Есть несколько программ, на них, насколько я знаю, выделены значительные суммы. Конечно же, бизнесу хотелось бы, чтобы их было больше. Понятно, что бюджет социальнонаправленный, но ненужно забывать, что без доходной части не может быть и расходной, а это, на мой взгляд, в большей степени составляет бизнес», - отметил директор мебельной фабрики Руслан Салихов.

Общий объем доходов в 2018 году по прогнозам экспертов должен превысить 48 миллиардов рублей. Расходная часть составит чуть более 46 миллиардов рублей.

Общество

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