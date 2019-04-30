В Пензе обсудили проблемы подростковой депрессии

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05 мая 2019, 15:18Общество
Пензенские психологи и практикующие врачи-психиатры обсудили проблемы подростковой депрессии и новые методы по ее предотвращению и распознаванию. В ряде случаев результатом такого душевного кризиса становятся попытки детей причинить себе боль.
Специалисты говорят о том, что родители должны быть особенно наблюдательными. Именно от них несовершеннолетние, прежде всего, и ждут помощи в случае, если душевные проблемы им кажутся неразрешимыми.
«Когда ребенок испытывает душевное неблагополучие, есть потребность сигнализировать об этом заранее, поддержать, поговорить, хотя сам он и не осознает, что нуждается в этом. Нужен человек, который обсудит с ним проблему, обнимет, скажет хорошее слово», - сказал руководитель антикризисного центра Пензенской областной психиатрической больницы имени Евграфова Алексей Кукушкин.
Тревожными симптомами могут стать низкая активность, резкие изменения в поведении подростка: пропуск уроков, любовь к одиночеству и темным цветам в одежде. Среди симптомов - пессимистичные и саркастичные высказывания о бессмысленности жизни, а также агрессия.
Как говорят специалисты, точно с таким же успехом, как подростки направляют агрессию на окружающих, они способны обернуть ее на себя. Главный совет родителям: знать, чем дети занимаются и что происходит у них в душе.
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