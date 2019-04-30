В Пензе обсудили проблемы подростковой депрессии

Пензенские психологи и практикующие врачи-психиатры обсудили проблемы подростковой депрессии и новые методы по ее предотвращению и распознаванию. В ряде случаев результатом такого душевного кризиса становятся попытки детей причинить себе боль.

Специалисты говорят о том, что родители должны быть особенно наблюдательными. Именно от них несовершеннолетние, прежде всего, и ждут помощи в случае, если душевные проблемы им кажутся неразрешимыми.

«Когда ребенок испытывает душевное неблагополучие, есть потребность сигнализировать об этом заранее, поддержать, поговорить, хотя сам он и не осознает, что нуждается в этом. Нужен человек, который обсудит с ним проблему, обнимет, скажет хорошее слово», - сказал руководитель антикризисного центра Пензенской областной психиатрической больницы имени Евграфова Алексей Кукушкин.

Тревожными симптомами могут стать низкая активность, резкие изменения в поведении подростка: пропуск уроков, любовь к одиночеству и темным цветам в одежде. Среди симптомов - пессимистичные и саркастичные высказывания о бессмысленности жизни, а также агрессия.

Как говорят специалисты, точно с таким же успехом, как подростки направляют агрессию на окружающих, они способны обернуть ее на себя. Главный совет родителям: знать, чем дети занимаются и что происходит у них в душе.