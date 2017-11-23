В Пензе обсудили проблемы инклюзивного образования

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23 ноября 2017, 19:41Образование
В Пензе по инициативе Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи региона прошел единый методический день. В нескольких школах состоялись семинары и мастер-классы для педагогов-психологов, логопедов и учителей начальных классов. Также для специалистов провели открытые уроки.
Ярко раскрасить фломастерами рисунки и правильно произнести все названия картинок. С этим шестилетняя Маша справляется на «пять». Сразу и не понять, что девочка страдает нарушением речи. Занятия в Центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи дают свои результаты. Такие уроки с детьми всегда проходят в форме игры. В соседнем кабинете ребята с особенностями здоровья изучают геометрические фигуры и цвета на примере овощей и фруктов.
За тем, как обучают детей, требующих индивидуального похода, следят учителя начальных классов, педагоги-психологи и логопеды из обычных школ со всего региона. Напомним, год назад в России начал действовать новый стандарт образования, согласно которому дети с ограниченными возможностями здоровья должны учиться вместе со всеми.
«Конечно же, обычная программа для них дается очень тяжело, они испытывают большие трудности, но для каждого ребенка с ограниченными возможностями здоровья создается своя коррекционная программа, по которой работает учитель. В основном, эти дети учатся в начальных классах», - пояснила преподаватель начальных классов, логопед школы им. С.Е. Кузнецова села Чемодановка Виктория Полякова.
Как отмечают специалисты, для того, чтобы новая система работала эффективно, требуется много времени и практики. В первую очередь, конечно, необходимо подготовить педагогические кадры для обучения детей-инвалидов.
«На практических занятиях мы ставили своей целью показать опыт образовательных учреждений, которые уже столкнулись с этой проблемой и реализуют инклюзивное образование», - рассказала заместитель директора Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Пензенской области Татьяна Карамышева.
Специальные курсы повышения квалификации в этот раз прошли около 120 педагогов из разных школ области. Мастер-классы, а также дискуссионные площадки работали еще в четырех пензенских школах, где успешно практикуют инклюзивное обучение.
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