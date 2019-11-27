В Пензе обсудили причины семейного неблагополучия

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27 ноября 2019, 19:28Общество
В областной библиотеке имени Лермонтова прошел открытый форум, посвященный защите прав несовершеннолетних. Его участники, в числе которых - губернатор Иван Белозерцев, обсудили причины семейного неблагополучия и ошибки в работе специальных служб.
В Пензенской области за последние два года жертвами насилия стали более 200 несовершеннолетних, свыше 1000 проживает в опасных условиях для жизни и здоровья. И это только по официальным данным. Зачастую, как показывает практика, проблемы в семье выявляются слишком поздно.
«Отчим совершил покушение на убийство малыша, а до этого почти два года ребенок находился в постоянной психотравмирующей, угрожающей жизни ситуации: жестоко избивался, вплоть до перелома ноги. Все это время семья состояла на учете в подразделении ПДН. Инспекторами ежемесячно штамповались рапорта о посещении, хотя за два года реально выходили на место, как выяснилось, только дважды», - рассказала прокурор Пензенской области Наталья Канцерова.
По ее словам, в этой ситуации не сработало ни одно из звеньев профилактики, хотя сигналов было достаточно: мать не пускала на порог дома специалистов органов опеки, а в детском саду не придавали значения тому, что ребенка редко приводят в группу. Работа учебно-воспитательных учреждений в выявлении таких случаев занимает особое место. Губернатор Иван Белозерцев призвал внимательнее относиться к детям и подросткам.
«Хочу обратить внимание на место, роль школы в этой работе. Без нее мы также не в состоянии должным образом положительно решать эти проблемы. Здесь выходит на первое место роль классного руководителя», - сказал он.
На форуме также затронули и другие вопросы. Например, жилищные права ребенка. Чтобы улучшить условия проживания, многие семьи оформляют ипотеку, а часть суммы компенсируют материнским капиталом. Квартира, как правило, является залогом в банке и в случае невозможности родителей выплачивать кредит, недвижимость изымают.
«При этом не учитывается доля детей в материнском капитале, и они лишаются возможностей на улучшение жилищных условий. Мы подготовили предложение в Законодательное Собрание, чтобы выйти в Госдуму, чтобы внести изменения в федеральное законодательство и, таким образом, защитить права детей на жилье», - рассказала уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова.
Открытый форум позволил обсудить реальную ситуацию в регионе. Все предложения, которые участники дискуссии вынесли на обсуждение, в дальнейшем будут учтены в работе правительства Пензенской области и прокуратуры.
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