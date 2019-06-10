В Пензе обсудили причины роста смертельных ДТП в регионе

В Пензенской области увеличилось количество объектов, на которых ведутся работы по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сегодня подрядные организации работают на 60 участках. Однако вместе с качеством дорог продолжает расти количество дорожно-транспортных происшествий с летальным исходом. Как решить проблему, обсудили на еженедельной планерке в правительстве региона.

450 предупреждений с начала года, 54 из них - на исполнении. Столько замечаний получили дорожные организации, которые занимаются обслуживанием и ремонтом дорог в регионе. Сейчас у них - самый активный период. Подрядчики трудятся на 60 объектах. Однако не везде строители соблюдают элементарные правила.

«Едешь по областному центру - вырезаны бордюры, пористый асфальтобетон на дороге рассыпан. Почему? Такого не должно быть», - сказал глава региона.

На еженедельной планерке в региональном правительстве тема дорог стала одной из основных. Беспокойство вызывает и увеличение количества смертельных ДТП. За пять месяцев текущего года на дорогах погибли 19 человек. Тревожная статистика, по словам министра строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александра Гришаева, не связана с качеством дорог. Огромную роль играет человеческий фактор: не спасают ни баннеры, ни разметка, ни обновленное освещение.

«Если посмотреть на причины ДТП, то там, где приписывают сопутствующие дорожные условия, поводом являются нетрезвое состояние водителя, наркотическое опьянения, несоблюдение очередности проезда, выезд на встречку, управление транспортом, при наличии неисправностей, несоответствие скоростным условиям», - рассказал Александр Гришаев.

Решить проблему, по словам министра строительства и дорожного хозяйства, можно благодаря увеличению количества патрульных групп сотрудников Госавтоинспекции на трассах. Кроме того, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев рекомендовал специалистам активизировать работу по установке на дорогах камер видеонаблюдения.