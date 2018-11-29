В Пензе обсудили причины детской жестокости

На встрече учащихся школы №68 с представителями общественного совета при УМВД по Пензенской области и подразделения по делам несовершеннолетних обсудили жестокость среди детей.

Формально мероприятие назвали уроком правовой информации. Но, на самом деле, это было больше похоже на широкую дискуссию по вопросам правонарушений в подростковой среде. Дети отвечали на вопросы, делились своим мнением, задавали взрослым острые вопросы.

«Урок был посвящен теме всплеска в Пензе и России правонарушений и преступлений, связанных с нанесением телесных повреждений несовершеннолетними», - рассказала инспектор по особым поручениям ООДУУП ПДН УМВД России по Пензенской области Юлия Игнатьева.

«Взрослые и дети рассуждали на эти темы. В конце урока мы пожелали ребятам адаптироваться в обществе через добрые дела. Получился очень хороший диалог», - сказала член общественного совета при УМВД России по Пензенской области Наталья Андреева.