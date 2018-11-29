В Пензе обсудили причины детской жестокости

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
29 ноября 2018, 19:51Общество
На встрече учащихся школы №68 с представителями общественного совета при УМВД по Пензенской области и подразделения по делам несовершеннолетних обсудили жестокость среди детей.
Формально мероприятие назвали уроком правовой информации. Но, на самом деле, это было больше похоже на широкую дискуссию по вопросам правонарушений в подростковой среде. Дети отвечали на вопросы, делились своим мнением, задавали взрослым острые вопросы.
«Урок был посвящен теме всплеска в Пензе и России правонарушений и преступлений, связанных с нанесением телесных повреждений несовершеннолетними», - рассказала инспектор по особым поручениям ООДУУП ПДН УМВД России по Пензенской области Юлия Игнатьева.
«Взрослые и дети рассуждали на эти темы. В конце урока мы пожелали ребятам адаптироваться в обществе через добрые дела. Получился очень хороший диалог», - сказала член общественного совета при УМВД России по Пензенской области Наталья Андреева.
29 ноября 2018, 19:56Житель Пензенской области обманул доверчивого незнакомца
29 ноября 2018, 19:53Пензенские общественники оценили работу участковых
29 ноября 2018, 19:51В Пензе обсудили причины детской жестокости
29 ноября 2018, 19:48В Пензе полицейские стали донорами крови
29 ноября 2018, 19:46Пензенские инспекторы задержали подозреваемых в угоне автомобиля
29 ноября 2018, 19:31Пензенским студентам рассказали о ВИЧ и СПИДе в формате квеста
29 ноября 2018, 19:28В Пензе прошли региональные соревнования по тяжелой атлетике
29 ноября 2018, 19:19В пензенских заказниках приступили к подкормке диких животных