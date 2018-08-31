В Пензе обсудили поправки в законе об обманутых дольщиках

На очередной сессии областного Законодательного Собрания главным стал вопрос обманутых дольщиков. Правительство региона и депутаты областного парламента приняли очередные меры по решению проблемы недостроенных домов. Таких в Пензе сейчас семь. Дополнение к так называемому закону о дольщиках на этот раз касается компаний, которые возьмут на себя ответственность завершить строительство.

Закон появился год назад и с тех пор неоднократно дополнялся. Сейчас в Пензе - семь проблемных домов. Застройщики, взяв с собственников долю за квартиры, обанкротились и не смогли достроить и сдать дома. В заложниках ситуации оказались около 1500 человек, именно столько договоров долевого строительства в этих домах заключено в регионе.

«Мы же еще несколько месяцев назад приняли закон Пензенской области, что если негде жить, нет квартиры, то, пожалуйста, снимай жилье, а мы из бюджета будем оплачивать проживание вашей семьи. Но пока только один или два человека заявились», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Очередные изменения касаются новых застройщиков, которые взяли на себя обязательства достроить проблемные объекты. Как и предполагалось изначально, основным стимулом правительство региона сделало возможность предоставить компаниям в аренду землю без проведения торгов. Обязательное условие - договор между застройщиком, новым инвестором и правительством региона. Также среди мер - субсидии новому подрядчику.

«Законопроектом предусматривается предоставление юридическим лицам, по завершении строительства объектов и исполнению обязательств застройщика перед гражданами, денежные средства которых привлечены для возведения многоквартирных домов и чьи права нарушены, земельные участки», - рассказал председатель правительства Пензенской области Николай Симонов.

Большей части новых инвесторов уже нашли подходящие им земельные участки. Работы по дому на улице Ново-Казанской компания сейчас продолжила заранее под гарантии, чтобы свести затраты до минимума, земельный участок для инвестора будет оформлен законодательно в 2019-м. Инвесторам по домам на улице 8-го марта участки подобраны, там к работам приступят в октябре. В районе Лукоморья дома разделены на две очереди: для инвесторов первой - земельные участки подобраны, для компаний, взявших обязательства за дома второй очереди - их сформируют в сентябре.

Проблемным представители правительства называют дома в микрорайоне Райки - земельный участок за дома первой очереди подобран, по домам второй очереди - решается вопрос с кровлей. Земельные участки за строительство дома на улицах Рахманинова и Тернопольской продолжают формироваться. Еще для одного дома подобран подрядчик, который также зайдет на стройплощадку раньше решения земельного вопроса.

Основная задача, как поясняют специалисты, - успеть до холодов решить проблемы с кровлей части недостроенных домов.