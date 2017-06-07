В Пензе обсудили подготовку к Всероссийскому сельскому Сабантую

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07 июня 2017, 17:51Общество
Пензенской области выпала честь провести VIII Всероссийский сельский Сабантуй. Мусульманский праздник плуга состоится 22 июля в Средней Елюзани - самом большом татарском селе Европы.
Вопросы, связанные проведением фестиваля, обсудили в правительстве Пензенской области. В заседании организационного комитета приняли участие министр культуры Татарстана Айрат Сибагатуллин и председатель исполкома Всемирного конгресса татар Ринат Закиров. Всероссийский сельский Сабантуй станет презентацией на одной площадке традиционных видов спорта, национальных игр, песен и танцев татарского народа.
«Что меня порадовало: присылают письма из других регионов и даже с кавказских. Люди хотят приехать, поэтому мы всех приглашаем. Очень рады, что они знают эту информацию, сайт наш читают», - сказала первый заместитель председателя правительства Пензенской области Лариса Рябихина.
Ожидается, что праздник посетят гости более чем из 30 субъектов Российской Федерации. В торжественных мероприятиях планируют принять участие полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и другие почетные гости.
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