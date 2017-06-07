07 июня 2017, 17:51Общество В Пензе обсудили подготовку к Всероссийскому сельскому Сабантую Пензенской области выпала честь провести VIII Всероссийский сельский Сабантуй. Мусульманский праздник плуга состоится 22 июля в Средней Елюзани - самом большом татарском селе Европы.

Вопросы, связанные проведением фестиваля, обсудили в правительстве Пензенской области. В заседании организационного комитета приняли участие министр культуры Татарстана Айрат Сибагатуллин и председатель исполкома Всемирного конгресса татар Ринат Закиров. Всероссийский сельский Сабантуй станет презентацией на одной площадке традиционных видов спорта, национальных игр, песен и танцев татарского народа.

«Что меня порадовало: присылают письма из других регионов и даже с кавказских. Люди хотят приехать, поэтому мы всех приглашаем. Очень рады, что они знают эту информацию, сайт наш читают», - сказала первый заместитель председателя правительства Пензенской области Лариса Рябихина.

Ожидается, что праздник посетят гости более чем из 30 субъектов Российской Федерации. В торжественных мероприятиях планируют принять участие полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и другие почетные гости.

Общество

просмотров 78