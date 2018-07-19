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19 июля 2018, 14:03Общество
В Пензе обсудили подготовку к празднованию 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Заседание прошло под руководством заместителя председателя правительства области Василия Трохина.
На совещании, в котором приняли участие представители исполнительных органов государственной власти, военного комиссариата, ветеранских и общественных организаций, обсудили вопросы увековечения памяти погибших при защите Отечества, меры социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, ветеранов боевых действий и локальных войн, сообщает пресс-центр регионального правительства.
Василий Трохин обратил внимание присутствующих на необходимость получения достоверной информации о воинских захоронениях, расположенных на территории региона, и их состоянии.
«В Пензенской области во времена Великой Отечественной войны было сосредоточено 80 госпиталей, в которых за все военные годы находилось около 200 тысяч человек. Те, кого не удалось спасти, похоронены в братских могилах в местах дислокации госпиталей. Наша задача - вести их достоверный учет и паспортизацию», – подчеркнул он.
Председатель регионального отделения Поискового движения России в Пензенской области Лариса Казакова в свою очередь сообщила о результатах поисковой экспедиции в Республику Беларусь, по итогам которой были обнаружены 59 бойцов, личности двух из них удалось установить.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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