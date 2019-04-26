В Пензе обсудили подготовку к новому отопительному сезону

Многомиллионные планы по перекладке труб и многомиллионные долги. В Пензе подвели итоги прошедшего отопительного сезона и поставили задачи на подготовку к будущему пуску тепла: это не только ремонтные работы, но и, например, создание резервного топливного хозяйства для котельной на Западной поляне.

Теплоснабжающие организации начали подготовительные работы еще месяц назад. С объемом работ по перекладке теплосетей на 2019 год уже определились.

«Приблизительно 250 миллионов рублей - на теплосети, и 75 миллионов на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. В принципе, на сегодняшний день все готово для того, чтобы провести работу. Запланировано 13 участков по перекладке и замене труб, в основном, - Арбеково», - прокомментировал директор теплоснабжающей организации Василий Журавлев.

Это планы только одной, пусть и самой крупной в Пензе теплоснабжающей организации. По статистике, именно из-за ремонта изношенных сетей в городе этой зимой тепло отключали реже, почти на треть по сравнению с холодами 2017-2018 года. Задача на лето - самое жаркое время подготовки к отопительному сезону - чтобы работы по замене теплосетей не пересекались с укладкой асфальта.

«На сетях, которые совпадают с дорогами, будут проводиться гидравлические испытания. Один из примеров такого взаимодействия - улица Толстого. Первоначально была в плане ремонта на 2019 год, но, тем не менее, в 2020-м «Т Плюс» планирует там полностью замену сетей. Поэтому мы вынуждены были в 2019 году исключить эту улицу из графика», - рассказал заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин.

Но не все, конечно, так оптимистично. Итоги отопительного сезона - это еще и долги. Так, бюджетные организации области должны теплоснабжающим организациям за природный газ более 22 миллионов рублей. Достаточно лихо долгами за прошедший отопительный сезон оперировали и другие организации: управляющие компании, которые не доводили собранные по платежкам средства до ресурсников.

«В основном, это связано с задолженностью недобросовестных управляющих компаний, которые получали денежные средства от населения, но не отдавали их ресурсникам, 75-80% которых перешли на прямые договоры с горожанами, чтобы получать деньги напрямую», - сказал начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Михаил Панюхин.

Но, как говорят специалисты, осенью 2020 года тепло получат даже те горожане, которые оказались заложниками хитроумных схем работы управляющих компаний. Среди проблем, которые городские чиновники планируют решить до окончания лета - отопление на Западной поляне. Там должны создать резервное топливное хозяйство для котельной.