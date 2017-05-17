В Пензе обсудили подготовку к новому отопительному сезону

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17 мая 2017, 17:55Общество
17 мая в Пензе прошло заседание штаба по ЖКХ, на котором обсудили подготовку к новому отопительному сезону.
«В настоящее время полным ходом идет процесс гидравлических испытаний системы отопления, который позволяет до начала сезона выявить и заменить проблемные участки сетей», - сообщили в пресс-службе мэрии.
Участникам штаба напомнили, что паспорта готовности к новому отопительному периоду объектам здравоохранения и соцкультбыта в этом году нужно сдать до 15 августа, ресурсоснабжающим организациям – к 1 октября, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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