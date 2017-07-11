11 июля 2017, 21:25Общество В Пензе обсудили перспективы развития моногородов Мощный импульс к созданию новой экономической реальности в городах «одного предприятия». В правительстве Пензенской области обсудили перспективы реализации приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов». Губернатор Иван Белозерцев провел встречу с генеральным директором Фонда развития моногородов Ильей Кривоговым, итогом которой стало подписание соглашения о сотрудничестве.

Ровно год - с июля 2016 - модернизация моногородов является приоритетной национальной программой в России. Одна из главных ее задач - сделать монопрофильные населенные пункты комфортными для жизни. Сейчас этот статус носят 319 городов, четыре из которых находятся в Пензенской области - это Сердобск, Заречный, Никольск и Мокшан.

«Несмотря на имеющиеся проблемы в наших городах, создается современная инфраструктура, открываются рабочие места, люди получают возможность нормально жить и работать, не выезжая за пределы родного города и области. Для людей сегодня важна работа», - сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

О перспективах таких населенных пунктов говорили в правительстве региона. С рабочим визитом Пензенскую область посетил генеральный директор Фонда развития моногородов. Эта организация была создана в 2014 году, чтобы оказывать финансовую поддержку городам «одного предприятия».

«Ресурсы у фонда есть. Нам предоставлено в этом году, кроме тех 6,5 млрд., которые предусмотрены в бюджете, из резервного фонда правительства 2, 5 млрд. рублей, поэтому мы активно формируем портфель и, хотелось бы, чтобы города Пензенской области были передовиками», - пояснил генеральный директор Фонда развития моногородов Илья Кривогов

Фонд предоставляет средства на развитие инфраструктуры для новых инвестиционных проектов. Суммы могут варьироваться от 100 миллионов до одного миллиарда рублей. Обязательное условие - проект не должен быть связан с деятельностью градообразующего предприятия.

«Зависимость от градообразующего предприятия определяется по трем показателям: инвестиции нельзя направить на нужды градообразующего предприятия, доля выручки и в себестоимости при взаимодействии с градообразующим предприятием не должна превышать более чем 50%», - сказала руководитель департамента поддержки инвестиционных проектов Фонда развития моногородов Ольга Макаева

Стороны подписали генеральное соглашение о сотрудничестве. Первый проект Пензенской области, которому фонд должен оказать поддержку, разработали в администрации Сердобска. Там работают над созданием индустриального парка, стоимостью 1 миллиард 200 тысяч рублей.

Общество

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