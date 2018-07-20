В Пензе обсудили «пенсионный маневр»

20 июля в Пензе в областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова прошло обсуждение «Пенсионный маневр: обсудим по существу вместе». Инициатором мероприятия стало реготделение «Единой России».

В формате «круглого стола» участники подвели итоги межмуниципальных обсуждений законопроекта по изменению пенсионного законодательства, высказали предложения.

Все участники сошлись во мнении, что тема повышения пенсионного возраста и внесения изменений в систему пенсионного обеспечения – одна из самых социально значимых. И вполне понятно, почему законопроект вызвал общественный резонанс.

«Очевидно, что отечественную пенсионную систему необходимо совершенствовать. Этого требуют изменившаяся социально-экономическая система, демографическая ситуация в стране, современный рынок труда», - отметили в пресс-службе отделения партии.

Управляющий Пенсионным фондом по Пензенской области Михаил Буданов представил статистические данные и рассказал о работе, которую проводят специалисты фонда по разъяснению положений пенсионной системы.

Обсуждение завершилось выступлением депутата Государственной Думы Ивана Фирюлина, который сообщил, что 19 июля федеральный парламент в первом чтении принял предложенный законопроект об изменении пенсионного законодательства. Второе чтение запланировано на начало осенней сессии, 24 сентября. До этого момента будет идти работа по сбору предложений с регионов.

Подводя итоги регионального обсуждения, его модератор Вадим Супиков подчеркнул – мнение пензенцев о пенсионном законопроекте будет сформировано в пакете предложений и поступит в Центральный исполнительный комитет партии «Единая Россия» для дальнейшей работы.