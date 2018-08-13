В Пензе обсудили особенности ведения бизнеса с иностранными партнерами

Пензенским бизнесам рассказали, как наладить взаимодействие с иностранными партнерами. В областной торгово-промышленной палате прошел обучающий семинар на тему «Эффективная деловая коммуникация для экспортеров». Участники семинара рассмотрели различные этапы ведения переговоров, а также особенности общения с коммерсантами разных стран.

Рост количества экспортеров - одна из основных задач, которая решается в регионе. Цикл обучающих семинаров совместно организовали региональное министерство экономики и российский экспортный центр.

«Хочется узнать много нового о том, как правильно общаться, выстраивать диалог и вести переговоры с партнерами», - сказал участник семинара Алексей Шендар.

«Налаживание связей - это основная задача, которая стоит перед бизнесом, планирующим расти и развиваться. Стираются рамки и границы, новые рынки уже не кажутся чем-то неизвестным, а становятся обычной работой», - рассказал заместитель министра экономики Пензенской области Валерий Миронов.

Участники семинара рассмотрели все основные этапы ведения переговоров. Особое внимание уделили особенностям общения с представителями бизнеса из других государств. Так, например, переговоры с немцами должны быть простыми и четкими, в то время как китайских бизнесменов необходимо сначала расположить к себе.

«Очень много сделок срывается из-за незнания менталитета иностранных партнеров. Из-за того, что мы слишком темпераментные, иногда упускаем очень хорошие возможности» - отметила и. о. директора департамента инвестиционного развития и продвижения Пензенской области Александра Бессонова.

После семинара каждый участник получил сертификат слушателя «Школы экспорта». Следующий тренинг состоится 28 августа (18+). Он будет посвящен теме налогов в сфере экспорта.