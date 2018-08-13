В Пензе обсудили особенности ведения бизнеса с иностранными партнерами

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13 августа 2018, 19:29Бизнесновости
Пензенским бизнесам рассказали, как наладить взаимодействие с иностранными партнерами. В областной торгово-промышленной палате прошел обучающий семинар на тему «Эффективная деловая коммуникация для экспортеров». Участники семинара рассмотрели различные этапы ведения переговоров, а также особенности общения с коммерсантами разных стран.
Рост количества экспортеров - одна из основных задач, которая решается в регионе. Цикл обучающих семинаров совместно организовали региональное министерство экономики и российский экспортный центр.
«Хочется узнать много нового о том, как правильно общаться, выстраивать диалог и вести переговоры с партнерами», - сказал участник семинара Алексей Шендар.
«Налаживание связей - это основная задача, которая стоит перед бизнесом, планирующим расти и развиваться. Стираются рамки и границы, новые рынки уже не кажутся чем-то неизвестным, а становятся обычной работой», - рассказал заместитель министра экономики Пензенской области Валерий Миронов.
Участники семинара рассмотрели все основные этапы ведения переговоров. Особое внимание уделили особенностям общения с представителями бизнеса из других государств. Так, например, переговоры с немцами должны быть простыми и четкими, в то время как китайских бизнесменов необходимо сначала расположить к себе.
«Очень много сделок срывается из-за незнания менталитета иностранных партнеров. Из-за того, что мы слишком темпераментные, иногда упускаем очень хорошие возможности» - отметила и. о. директора департамента инвестиционного развития и продвижения Пензенской области Александра Бессонова.
После семинара каждый участник получил сертификат слушателя «Школы экспорта». Следующий тренинг состоится 28 августа (18+). Он будет посвящен теме налогов в сфере экспорта.
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