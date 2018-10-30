В Пензе обсудили новые подходы к строительству

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил строительным компаниям возобновить практику, при которой они активно участвовали в расселении людей из ветхого фонда, а затем осваивали освободившуюся территорию. Также представители власти и строители обсудили новые подходы к организации пространства в городе и внутренней планировке домов.

На выездном совещании главы региона, на конкретном примере Клубного дома на набережной, обсудили новые подходу к строительству. Необычное строение, выполненное целиком из натурального камня, уже привлекло будущих обитателей - там раскуплено 70% квартир.

«Ваша компания уже сделала себе имя, вы доказали, что строите качественно, иначе, красивое в архитектурном плане жилье, которое является украшением города», - сказал губернатор.

Пензенским застройщикам показали иной подход к организации пространства на примере паркинга, его вынесли под основную часть здания, это помогает сэкономить пространство. Вместо асфальта - плитка. Современные архитектурные решения и внутри дома.

«Планируем сделать общий холл с консьержем, и местом, где можно будет оставлять детей, чтобы родители могли отвлечься, это будет открытая площадка», - рассказал генеральный директор строительной компании «Энтазис» Сергей Москаев.



Иван Белозерцев призвал строительные организации активнее предлагать территории для застройки. Это даст возможность улучшить облик города, ведь современная архитектура жилищного домостроения предполагает все более качественные и интересные решения.