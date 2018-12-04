В Пензе обсудили новые методы инсулинотерапии

Как больному сахарным диабетом вести полноценную жизнь и снизить зависимость от инсулина? В Пензе состоялась региональная научно-практическая конференция по актуальным вопросам современной эндокринологии. В ней участвовали специалисты районных больниц, а также гости из Саратова, Самары и Москвы.

Большую часть собравшихся, если не считать специалистов, приехавших из других регионов, составили врачи, работающие в районных и межрайонных больницах области. Они, в первую очередь, заинтересованы в подобных конференциях, ведь статистика на местах говорит, что число больных эндокринными заболеваниями растет. Среди причин - неправильное питание и наследственность.

«Люди должны знать о методах самоконтроля гликемии и о том, что нужно контролировать уровень сахара не только натощак, но и в течение дня, чтобы предотвратить осложнение диабета», - рассказала врач-эндокринолог Кузнецкой межрайонной больницы Эльвира Белова.

Несмотря на то, что взрослый и детский эндокринологи занимаются разными возрастными группами, они делают одно общее дело. И объединение их усилий, по словам модераторов научно-практической конференции, - залог успешной борьбы с эндокринными заболеваниями.

«Мы должны понимать, кто войдет в репродуктивный период, а многие пациенты, к сожалению, имеют эндокринные проблемы. Сегодня мы больше, может быть, говорили о сахарном диабете, но заболеваний, связанных с эндокринной системой, гораздо больше, поэтому наша задача - сотрудничество по этим направлениям», - сказала председатель научно-практического Общества эндокринологов Пензенской области Марина Сергеева-Кондраченко.

На конференции заслушали и обсудили несколько докладов. В основном, о современных методах лечения сахарного диабета и о высокотехнологичной помощи пациентам. Например, о набирающей все большую популярность помповой инсулинотерапии.

«Если брать первый тип диабета, то это пять инъекций в сутки, а при помповой инсулинотерапии потребуется всего один укол в три дня, замена катетера», - рассказала внештатный специалист-эндокринолог министерства здравоохранения Пензенской области Екатерина Князькина.

Еще одна из задач конференции - информирование больных об этом виде инсулинотерапии. Правда, помповый метод - относительно дорогой. Но для детей в Пензенской области расходные материалы выдаются бесплатно.