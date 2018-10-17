В Пензе обсудили изменения в Жилищном кодексе РФ

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17 октября 2018, 19:09Общество
В Пензе на совещании руководства региональной Госжилстройтехинспекции с представителями управляющих компаний центром внимания стали изменения в Жилищном кодексе РФ. Нововведения были внесены 13 сентября 2018 года постановлением правительства России. Новшества касаются управления многоквартирными домами.
Этот документ органы жилищного надзора ждали долгое время. В региональной Госжилстройтехинспекции его назвали «инструментом для освобождения рынка управляющих компаний от недобросовестных организаций». Речь идет о перечне грубых нарушений лицензионных требований. Он стал важной частью постановления правительства России от 13 сентября 2018 года по вопросам управления многоквартирными домами.
«В начале этого отопительного сезона у нас возникли вопросы к некоторым управляющим организациям, которые перестали платить ресурсникам средства, поступающие от населения и готовить дома к отопительному сезону, не проводили испытания», - рассказал врио начальника управления Госжилстройтехинспекции Пензенской области Александр Киндаев.
Перечень грубых нарушений по управлению многоквартирными домами включает в себя непроведение опрессовки систем водо- и теплоснабжения, срыв сроков заключения прямых договоров с ресурсоснабжающими организациями и задолженность перед ними. По состоянию на октябрь, больше всего вопросов по оплате за тепло к управляющим компаниям Первомайского, Ленинского и Железнодорожного районов Пензы. За десять месяцев 2018 года скопившуюся за предшествующее время задолженность, никто не погасил.
«Даже исполнительные листы получены, но они уводят деньги с расчетного счета техобслуживания, открывают свои распределительные центры и собирают деньги в другом месяце», - пояснила начальник отдела АО «Пензтеплоснабжение» Ольга Романова.
По статистике 2018 года, более 90% населения платят за тепло исправно. Представители ресурсоснабжающих организаций выразили надежду, что утвержденный перечень грубых нарушений лицензионных требований позволит привлечь к ответственности недобросовестные управляющие организации.
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