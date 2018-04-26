В Пензе обсудили нововведения по применению контрольно-кассовой техники

Контроль за соблюдением кассовой дисциплины продолжает ужесточаться. Бизнес поэтапно переходит на контрольно-кассовую технику нового образца. Ее особенность в том, что информация о платежах через интернет передается напрямую в налоговую инспекцию. До 1 июня новое оборудование должны зарегистрировать большинство предприятий. Детали нововведения обсудили в правительстве Пензенской области. Совещание провел министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков.

Защитить права потребителей, упростить работу предпринимателей и налоговой службы, сделать торговлю абсолютно прозрачной. Это не полный, но основной список причин перехода на новую контрольно-кассовую технику. В России эту реформу начали реализовывать с февраля 2017 года. До 1 июля 2017 года все предприятия, которые работали с кассовыми аппаратами, должны были заменить их на онлайн-кассы. Они моментально передают данные о продажах и расчетах в налоговые органы. Теперь до 1 июля 2018 года онлайн-кассы должны приобрести те предприятия, которые раньше не применяли кассовую технику.

«Это организации в сфере торговли и общепита, индивидуальные предприниматели в сфере торговли и общепита, находящиеся на ЕНВД [единый налог на вмененный доход] и имеющие наемных работников», - рассказал начальник контрольного отдела УФНС России по Пензенской области Сергей Жидков.

Внедрение онлайн-касс позволит уменьшить количество проверок налоговой в отношении предпринимателей. Кроме того, не нужно будет вести документы по кассам. Реформа сделает розничные продажи более прозрачными, так как они будут отслеживаться в режиме реального времени.

«В первую очередь это удобно для предпринимателей, они смогут дистанционно проверять работу своего бизнеса, через интернет. Таким образом, он будет иметь возможность оперативно принимать какие-то управленческие решения», - отметил Андрей Бурлаков.

На покупку и установку контрольно-кассовой техники предусмотрена компенсация от государства. Она составит 18 тысяч рублей. Компенсацией смогут воспользоваться только те предприниматели, кто зарегистрируются до 1 июля.