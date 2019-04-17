В Пензе обсудили нарушения в сфере землепользования

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
17 апреля 2019, 19:36Общество
В Пензе в 2018 году, по сравнению с 2017-м, увеличилось число нарушений в сфере землепользования. Нарушителям закона направлено 128 предписаний. Почти в пять раз чаще стали демонтировать самовольно установленные некапитальные объекты на муниципальных землях. Этим вопросам было посвящено заседание постоянной комиссии городской Думы.
402 гектара и свыше 1200 проверок. В прошлом году значительно увеличилось количество обследуемых участков отделом муниципального земельного контроля городской администрации. Как итог - 826 нарушений. Самые частые - использование земли не по назначению, без документов, договоров аренды, а также задолженности владельцев.
«По использованию земельных участков, с нарушением договорных отношений по неосновательному обогащению, информация направлялась в администрацию Пензы. За 2018 год произведен расчет на 9 миллионов 664 тысячи рублей», - прокомментировала начальник отдела муниципального земельного контроля администрации Пензы Светлана Александрова.
Администрация города активно сотрудничает с учреждением «Государственная кадастровая оценка» и правоохранительными органами. Чтобы выявить нарушителей и призвать их к ответственности, в министерство внутренних дел была направлена информация по 260 самовольно занятым земельным участкам.
«Вы их выявляете, а они только прибавляются. На следующий год еще больше будет?» - спросил заместитель главы города Пензы Иван Краснов.
«Они же нами выявляются и демонтируются. Когда размещаются некоторые уведомления, некоторые собственники принимают решение добровольно убрать тот или иной объект», - ответила Светлана Александрова.
Так, из 254 некапитальных объектов 31 строение демонтировали принудительно, а в 116 случаях расчисткой участка собственники занялись добровольно. Кстати, количество объектов, которые снесли в соответствии с постановлением городской администрации, выросло всего за год с 26 до 147.
«Нельзя ли как-то изначально определить, что человек строится на участке, который ему не принадлежит и без документов?» - спросил глава Пензы Николай Такторв.
На этот вопрос, который волнует народных избранников, пожалуй, больше остальных, ответа не поступило. На комиссии отсутствовали представители пензенского управления градостроительства и архитектуры, которое осуществляет контроль за самовольным строительством. Депутаты обещали вернуться к этому вопросу позже.
17 апреля 2019, 19:38Отопительный сезон в Кузнецке завершится 20 апреля
17 апреля 2019, 19:36В Пензе обсудили нарушения в сфере землепользования
17 апреля 2019, 19:23Губернатор выделил миллион отремонтированной школе в Алферьевке
17 апреля 2019, 19:19В Засечном планируют построить новую поликлинику
17 апреля 2019, 19:16Сергей Казаков провел встречу с заключенными пензенской колонии
17 апреля 2019, 19:06Пензенские эксперты рассказали, как обезопасить себя от клещей
17 апреля 2019, 17:58Пензенцев приглашают на предпасхальную ярмарку
17 апреля 2019, 17:39В Пензе из окна больницы №6 упал пациент