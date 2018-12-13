В Пензе на форуме собрались аграрии региона

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13 декабря 2018, 19:14Общество
В Пензе открылся IV агрономический форум (0+). В течение двух дней аграрии будут обсуждать вопросы, связанные с выращиванием зерновых сельскохозяйственных культур, развитием отраслей животноводства и пчеловодства. Особое внимание уделят и проблемным темам.
От темно-коричневого до светло-бежевого оттенка. За неброской внешностью визуально одинаковых семян сои и пшеницы скрываются крайне устойчивые к неблагоприятным условиям образцы. Некоторые из них привезены на форум из Германии, но большая часть выращена в Пензенской области.
«У них разная генетика. Например. У сорта «Торрилд» очень высокий потенциал активности, он каждый год стабильно дает большой урожай, обладает лучшими качествами для изготовления хлеба. Но есть и недостаток - зимостойкость», - рассказал главный агроном по семеноводству сельскохозяйственного холдинга Сергей Кулинкович.
Уборочная кампания подошла к концу, но аграрии не намерены расслабляться. Они готовы подводить итоги и делиться опытом. Тем более, рассказать есть что. В 2018 году в Пензенской области хороший урожай сахарной свеклы - около двух миллионов тонн; на предприятиях намолотили 432 тысячи тонн подсолнечника, что на 76% выше уровня 2017 года. Однако побить рекорды по всем показателям не удалось: дефицит осадков стал губительным для урожая некоторых малых и средних растениеводческих предприятий.
«Сегодня мы обсудим, как поддержать растения с помощью жидких удобрений. Свести такие вещи на нет нельзя, но можно создать более комфортные условия, чтобы плод пережил стрессовый период, затем, при наличии осадков, мог быстро наверстать упущенное в развитии», - сказал министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков.
По его словам, удобрения такого типа пока используются лишь несколькими сельхозпредприятиями. Но те, кто уже успел испытать новшество, остались довольны результатами. Рады и те аграрные предприятия, которым удалось в 2018-м наладить сотрудничество с местными растениеводами. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отметил, что нужно активнее взаимодействовать в этом направлении.
«Хочу обратить внимание министерства сельского хозяйства и компаний на то, что не надо ехать за зерном в соседние регионы. Нужно приобретать его на кормовую базу, потому что его достаточно, делать так, чтобы наши растениеводы не думали, куда его сбыть», - отметил глава региона.
Своим опытом аграрии будут делиться на протяжении двух дней. Ожидается, что спикерами в различных секциях станут представители ведущих аграрных предприятий из других регионов.
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