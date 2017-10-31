31 октября 2017, 19:27Общество В Пензе обсудили методы борьбы с коррупцией Специалисты института регионального развития провели социологическое исследование на тему «Восприятие коррупции жителями Пензенской области». Его результаты оказались неутешительными: пензенцы признают негативное влияние коррупции на социальную жизнь, но при этом считают, что с помощью взяток можно эффективнее решить повседневные вопросы.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подчеркнул, что необходимо бороться с двойными стандартами и устранять причины, по которым подобное отношение может возникать у жителей региона.

Кроме того, на заседании комиссии по противодействию коррупции рассмотрели вопросы освоения бюджетных средств, в том числе, выделенных в рамках осуществления государственных и муниципальных закупок, а также вопросы профилактики коррупционных правонарушений при осуществлении государственного строительного надзора. По словам главы региона, общественный резонанс должен способствовать профилактике коррупции и формировать однозначное мнение общества относительно подобных фактов.

«Важно уже на ранних этапах выявлять личную заинтересованность тех, кто недобросовестно распоряжается бюджетными средствами, скрывает факты использования подставных или аффилированных организаций, исключить конфликт интересов. Каждый случай нарушения нужно предавать гласности, а нарушителя наказывать согласно законодательству», - сказал губернатор.

Общество

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