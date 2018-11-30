В Пензе обсудили методы борьбы со смертельными ДТП

Как снизить уровень смертельных ДТП на пензенских дорогах. Этот вопрос обсудили на заседании межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения с участием представителей районных администраций.

Так, за десять месяцев 2018 года на дорогах региона в результате аварий погибли 170 человек, при том, что сезон гололедицы только начинается.

«Вблизи и на месте каждого второго ДТП выявлены и зафиксированы недостатки транспортно-эксплуатационного содержания улично-дорожной сети населенных пунктов и автомобильных дорог общего пользования, влияющие на обеспечение безопасности дорожного движения. Существенным недостатком выявления опасных мест является возможность сделать вывод только по уже случившимся ДТП», - рассказал заместитель председателя правительства Пензенской области Юрий Денисов.

По словам дорожников, к тяжелым погодным условиям они готовы на 100% и снегопады не застанут их врасплох. Среднее время реагирования на ухудшение погоды составляет от четырех до шести часов.