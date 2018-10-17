В Пензе обсудили методы борьбы с остеопорозом

20 октября отмечается Всемирный день борьбы с остеопорозом. В преддверии этой даты на телеканале «Экспресс» прошел круглый стол с участием медиков и специалистов фармакологической компании, которые рассказали о методах борьбы с этим заболеванием, его профилактике и исследованиях, которые сейчас ведутся в данном направлении.

Чаще от остеопороза страдают женщины, причем в пожилом возрасте. Среди симптомов - сгорбленность и уменьшение роста. Но специалисты говорят также о том, что это заболевание может проявиться даже в 35-40 лет, в скрытой форме. Для многих причиной становится неправильный образ жизни и несбалансированное питание.

«Количество таких больных возросло, потому что увеличилась продолжительность жизни. Заболевание грозит пациентам переломами», - сказал заведующий отделением ревматологии областной больницы имени Бурденко, главный внештатный специалист-ревматолог министерства здравоохранения Пензенской области Виктор Комаров.

Сейчас специалисты пензенской компании «Парафарм» получают первые данные из института реабилитации при Министерстве здравоохранения в Москве, там проводят исследования по применению их нового препарата.

«Он поможет пациентам с реабилитацией. Наша компания стала резидентом инновационного фонда «Сколково», где мы стали лучшими в этой категории. Работаем, стараемся вести большую исследовательскую деятельность», - рассказала руководитель по развитию компании «Парафарм» Мария Прокопец.

В компании рассчитывают, что результаты этой исследовательской работы помогут перевести их продукты в лекарственные средства. А значит более широко применять их в медицинской практике. Пока же специалисты настаивают, поскольку начальные симптомы хрупкости костей очевидны не всегда, людям среднего возраста необходимо заниматься профилактикой остеопороза.