24 ноября 2017, 13:34Общество В Пензе обсудили меры поддержки молодых работников культуры В Пензе прошло заседание правительства региона под председательством Николая Симонова.

Первым в повестке мероприятия стоял вопрос эффективности управления государственным и муниципальным имуществом, земельными ресурсами. С докладом на эту тему выступил начальник департамента государственного имущества Пензенской области Андрей Кудинов.

За 10 месяцев 2017 года доходы от использования государственного и муниципального имущества составили 748 645 тыс.рублей. Это составляет 104,8 % к уровню доходов за аналогичный период прошлого года.

В консолидированный бюджет Пензенской области в 2017 году (по состоянию на 1 ноября) поступило земельного налога 654 898 тысяч рублей (за аналогичный период 2016 года - 608 479 тыс. рублей), рост составил 7,6%.

Для повышения эффективности использования государственного и муниципального имущества профильному департаменту, а также органам местного самоуправления муниципальных образований региона рекомендовано провести ряд мероприятий.

«Это, в частности, усиление контроля за заключением договоров аренды муниципального имущества, поступлением арендных платежей и погашением образовавшейся задолженности, а также активизация работы по контролю за соблюдением арендаторами условий договоров аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения и ряд других мер», - сообщает пресс-центр облправительства.

Министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова выступила с докладом о подготовке специалистов и перспективах развития кадрового потенциала отрасли культуры.

Сейчас в 1032 учреждениях культуры и искусства региона работает 6,5 тысяч человек, из них 908 - совместители (14%). Специалистов - 4,6 тысяч человек.

За период 2015 - 2017 годов в учреждения культуры приняли 308 молодых специалистов, в том числе - в государственные учреждения культуры - 138 человек, в муниципальные учреждения культуры - 170 человек.

Татьяна Курдова рассказала о мерах поддержки молодых работников культуры в муниципальных образованиях Пензенской области. Среди прочих, это предоставление комнаты в общежитии или иного ведомственного жилья, ежемесячной денежной компенсации на возмещение расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, оказание социальной поддержки отдельным категориям квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельской местности, установление молодым специалистам, окончившим образовательные учреждения высшего профессионального и среднего профессионального образования, впервые приступившим к исполнению трудовых обязанностей по специальности, надбавки к должностному окладу (выплата производится в течение трех лет с момента трудоустройства), единовременное пособие молодым педагогическим работникам, участие в программах по приобретению (строительству) жилья.

Сейчас в региональном министерстве культуры и туризма проработали новые формы поддержки молодых артистов. В частности, запланировали установление повышающего коэффициента (2,0) к окладам (увеличение зарплаты вдвое).

В соответствии с постановлением правительства региона молодым педагогам образовательных организаций дополнительного образования детей установили ежегодную выплату - 24000 рублей в течение первых трех лет работы, а молодым педагогам организаций среднего профессионального образования - 35000 рублей. В 2015 году выплаты получили 30 человек, в 2016 году - 30 человек, в 2017 году выплаты получат 43 молодых специалиста.

Председатель регионального правительства отметил высокую значимость кадровой работы в сфере культуры.

«Вопрос, который мы рассматриваем, очень важен для людей. Необходимо принимать меры по привлечению хороших музыкантов, художников, артистов в Пензенскую область, следить за тем, чтобы выпускники образовательных учреждений культуры и искусства оставались работать здесь», – отметил Николай Симонов.

В рамках заседания члены регионального правительства рассмотрели еще ряд актуальных для Пензенской области вопросов, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: http://pnzreg.ru/news/2017/11/23/18550110

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