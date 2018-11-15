В Пензе обсудили меры борьбы с недобросовестными поставщиками

Пензенское управление федеральной антимонопольной службы подводит итоги уходящего года. На заседании, которое прошло в ПГУ, обсудили наиболее актуальные направления работы ведомства.

На предыдущих открытых слушаниях шла речь о законодательстве в сфере рекламы и закупок и нарушениях антимонопольного законодательства. Кроме общих вопросов, на итоговом заседании обсудили процедуру включения недобросовестных поставщиков в специальный реестр.

«Туда включаются лица, которые ненадлежащим образом исполняют или вообще уклоняются от заключения контрактов в том случае, если они определяются в качестве победителя. Со стороны заказчиков и исполнителей возникает достаточно много вопросов, поскольку для каждого из них законом установлены определенные нормы и требования», - рассказала руководитель УФАС России по Пензенской области Елена Демидова.