В Пензе обсудили мероприятия в рамках Десятилетия детства

План региональных мероприятий, всего их - 151, в рамках Десятилетия детства до 2020 года утвердил губернатор региона Иван Белозерцев. Он состоит из 15 разделов, в их числе – «Повышение благосостояния семей с детьми», «Здоровый ребенок», «Культурное развитие детей», «Доступный детский туризм», «Качественные детские товары и продукты питания».

«В каждом направлении мы определили так называемых капитанов, это позволит эффективно решать вопросы. Будет понятно, с кого можно спросить за реализацию плана. За три года мы сможем посмотреть, что необходимо изменить или подкорректировать», - отметил глава координационного совета, заместитель председателя правительства Олег Ягов.

В ходе заседания зампред предложил отдельно проработать вопрос участившихся случаев суицидов у подростков, разработать меры по профилактике подобных случаев.

О промежуточных результатах регионального плана мероприятий, по итогам девяти месяцев 2018 года, рассказала первый заместитель министра образования Пензенской области Лилия Чащина.

«По состоянию на 1 сентября, количество детей от двух месяцев до трех лет, которые охвачены дошкольным образованием, составляет 12720 человек. Тем самым доступность данной возрастной категории – 95%. Численность детей от двух до трех лет, которые не обеспечены местом в образовательной организации – 635 человек. В основном, они из города Пензы и Пензенского района. Чтобы обеспечить доступность образования детей до трех лет, область участвует в федеральном проекте»,

Таким образом, за два года планируется построить три детсада на 129 мест в Засечном, дополнительный корпус детсада на 175 мест на Шуисте, детский сад в Неверкино на 100 мест, а также три пристроя на 40 мест в действующих садах Пензы. Кроме того, планируется капитально отремонтировать дошкольные группы под ясельные, в том числе – филиале детсада №19, №142, №96, №152. Ожидается, что всего за 2018-2019 годы будет введено 1285 мест. К 2021-му доступность мест для детей от двух месяцев до трех лет должна быть достигнута.

«В таких группах оснащение отличается от обычных: организованы специальные спальные комнаты, есть пеленальные столики, наполняемость тоже будет отличаться. В зависимости от возраста, штатное расписание будет варьироваться», - сказала замминистр образования.

Первая ясельная группа должна открыться в Пензе в 2019 году. Олег Ягов отметил, что для матери отдать ребенка в детский сад в два месяца немного боязно.

«Я не сомневаюсь, что строители возведут замечательные сады, но моя просьба: взять на контроль вопрос подготовки кадров. Мы должны посмотреть, кого будут набирать, может, необходимо провести дополнительное обучение кадров, мастер-классы. За последние 20 лет с детьми такого возраста никто не работал. Может, за помощью следует обратиться в перинатальный центр, там есть отличные специалисты», - предложил глава координационного совета.

Напомним, 2018-2027 годы, согласно указу президента Владимира Путина, в России объявили Десятилетием детства. В состав координационного совета по его проведению в Пензенской области входят 22 человека, пишет ИА «Пенза-Пресс».