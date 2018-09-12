В Пензе обсудили капремонт школ и детсадов

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
12 сентября 2018, 19:44Общество
Пять школ Пензы в ближайшее время будут капитально отремонтированы. Об этом стало известно в ходе заседания постоянной комиссии Гордумы. Срочная реконструкция также требуется восьми детским садам и двум учреждениям дополнительного образования.
«Планируется провести ремонт помещений в 33 детсадах и 50 школах. В 27 образовательных учреждениях общестроительные работы в актовом зале и в 29 - в спортивном, плюс пищеблоки и прачечные в 24 детсадах, а также асфальтирование площадок в 93 школах», - прокомментировал начальник управления образования Пензы Юрий Голодяев.
Кроме того, все учреждения образования необходимо оснастить системами видеонаблюдения, оповещения, освещения и привести в соответствие антитеррористическим требованиям. В детских садах областного центра также планируется отремонтировать эвакуационные выходы.
12 сентября 2018, 19:49В Пензе с «Органной мессой» Баха выступит Александр Князев
12 сентября 2018, 19:47В Кузнецке открылась выставка, посвященная декаде землячества
12 сентября 2018, 19:44В Пензе обсудили капремонт школ и детсадов
12 сентября 2018, 19:42Губернатору презентовали новый жилой комплексй на Западной поляне
12 сентября 2018, 19:37Волонтеры из Пензы и Воронежа спасают Бессоновку от свалок
12 сентября 2018, 19:26В Пензе проверили условия пребывания студентов в общежитии колледжа
12 сентября 2018, 19:12В Пензе подвели итоги фестиваля «Улитка»
12 сентября 2018, 19:07В Никольске художники-стеклодувы поделились секретами мастерства