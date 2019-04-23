В Пензе обсудили, как сократить количество происшествий на дорогах

На заседании расширенной комиссии при областном правительстве обсудили, как сократить количество происшествий на пензенских дорогах. Его участниками стали руководители министерств и ведомств, а также главы районных администраций.

Последние дорожные сводки от пензенского управления ГИБДД ужасают - на федеральных и региональных трассах в области люди в авариях гибнут целыми семьями. Анализируя статистику трагедий, собравшиеся пришли к парадоксальному выводу - на качественно отремонтированных дорогах автомобилисты как будто забывают о скоростном режиме.

«Качество дорог на федеральных дорогах улучшается, в то же время, скорость водителей не соответствует нормативам. В связи с этим следует обратить внимание на фиксацию и пресечение административных нарушений, связанных с нарушениями скоростного режима», - сказал заместитель начальница УГИБДД УМВД России по Пензенской области Антон Шматков.

20 погибших и почти 100 получивших ранения разной степени тяжести на федеральных и региональных участках пензенских дорог - озвученные докладчиком данные заставляют задуматься. Губернатор предложил на сэкономленные на конкурсных процедурах средства закупить дополнительно несколько камер фото- и видеофиксации нарушений на дорогах.

«Надо готовить предложение по размещению этих камер в местах концентрации ДТП за последние годы, согласовать это, поработать с ГИБДД, предложить варианты, где установим камеры», - сказала глава региона.

Предложения должны быть готовы уже в ближайшие две недели. Параллельно инспекторам ДПС дали поручение посетить городские школы и напомнить детям о мерах безопасности вблизи дорог.