В Пензе обсудили изменения в законе о несовершеннолетних и защите их прав

В Пензенской области на поддержку территориальных программ оказания бесплатной медицинской помощи планируют направить 360 миллионов рублей. Из них около 120 миллионов пойдут на развитие материально-технической базы государственных учреждений. Эти вопросы обсудили в ходе заседания комитета по социальной политике Законодательного Собрания региона.

Депутаты, вместе с представителями ведомств, обсудили возможные варианты финансирования социально значимых объектов и проектов. Уже известно, что основной акцент будет сделан на сферу здравоохранения.

«Основными расходами являются приобретение объекта недвижимого имущества в эко-квартале «Запрудный», там разместится детская поликлиника. 6,4 млн предлагается направить на ремонт кровли медицинского склада центра «Резерв» в селе Кондоль», - рассказала заместитель министра финансов Пензенской области Татьяна Подмарева.

Еще один вопрос, который обсудили в ходе заседания - внесение изменений в региональный закон «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Пензенской области». Для того, чтобы привести проект закона к единому федеральному стандарту, пришлось полностью отказаться от привычной формы определения «воспитательные меры».

«В этот закон внесены изменения в части исключения слова «воспитательный», применяемого к мерам воздействия в отношении несовершеннолетних лиц», - пояснила начальник управления министерства образования Пензенской области Елена Рузайкина.

Всего на заседании комитета по социальной политике Законодательного Собрания прозвучало шесть вопросов. Все изменения депутаты поддержали единогласно.