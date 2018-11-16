В Пензе обсудили финансовые прогнозы на ближайшие три года

Специалисты оценивают дефицит бюджета Пензы в 2019 году почти в 339 миллионов рублей. О финансовых прогнозах на ближайшие три года говорили на комиссии Гордумы.

Предполагается, что общий объем доходов в 2019-м составит порядка десяти миллиардов 816 миллионов рублей, при этом объем расходов - свыше 11 миллиардов рублей. На заседании депутаты поинтересовались у начальника финансового управления Ольги Завьялкиной, хватит ли заложенных средств на питание льготников в учебных заведениях, какую сумму выделят на безопасность населения и на какие именно нужды из дорожного фонда в 2019 году будет выделено почти 489 миллионов рублей.



«На дорожную разметку предусмотрено 30 миллионов рублей, на строительство новых светофоров - 416 тысяч рублей, налог на имущество электроэнергии и связи - 4 миллиона 190 тысяч рублей, также предусмотрена экспертиза, выполненная по контракту - 596 тысяч рублей», - прокомментировала Ольга Завьялкина.