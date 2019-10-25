В Пензе обсудили доступность городской среды для слепых

Лабрадор Кэтти приехала в Пензу из Москвы – она поводырь с 10-летним стажем. Все эти годы верно служит Михаилу Ильиных, который полностью лишился зрения в 2009 году.

«Мы как одно целое – ходим, бегаем, она водит меня на работу, поднимает в 5-6 утра. Боевая подружка», - рассказал керамист, мотивационный лидер московского творческого объединения «Круг» Михаил Ильиных.

Михаил не только не видит, но уже много лет постепенно теряет слух. Ориентироваться, помимо собаки-поводыря, помогают слуховые аппараты. Справиться с непростыми жизненными условиями ему помог и столичный благотворительный фонд – творческое объединение «Круг», чья миссия – опекать слепоглухих людей.

Эксперты фонда приехали в Пензу, чтобы обсудить здесь проблемы тех, кто лишился зрения. В формате круглого стола поднимались вопросы трудоустройства слепых, их обучения и социализации, а также доступности городской среды.

«Когда по городу развешаны надписи по Брайлю, до которых слепой человек не может добраться, – это все в пользу бедных: сделать вид, что мы за недорого повесили таблички и уже как будто решили проблему. Если будет существовать инфраструктура, финансируемая городом, человек с особыми потребностями будет жить полноценной жизнью», - считает председатель и соучредитель творческого объединения "Круг" Марина Мень.

Встреча прошла в рамках открытия уникального интерактивного пространства «На ощупь» на базе инклюзивного ремесленного центра «Капля солнца». Это проект творческого объединения «ПензаХобби».

«Выставка проходит при поддержке правительства Пензенской области. Я рада, что мы выиграли этот грант, потому что он помог сделать все это, без них мы не смогли бы пригласить гостей и еще многое не смогли бы сделать», - сказала руководитель АНО «Творческое объединение «ПензаХобби» Людмила Тимакова.

В названии интерактивного пространства «На ощупь» скрывается и его цель: гостям выставки не просто можно, а нужно трогать экпонаты, причем делать это стоит в полной темноте, чтобы на несколько мгновений почувствовать, каково это – быть слепым. Главное условие для посетителей – обязательно поделиться своими ощущениями от выставки. Таким образом организаторы хотят привлечь внимание к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья по зрению.

«Нужно дорожить и своим здоровьем, и беречь здоровье близких – ценить то, что у нас есть зрение. А тех, у кого такие проблемы, нужно больше заботиться», - отметил посетитель выставки Михаил Кириков.

Сами экспонаты сделаны слабовидящими и незрячими людьми, которые приходили на мастер-классы по лепке в инклюзивный ремесленный центр "Капля солнца". Выставка будет регулярно пополняться новыми глиняными изделиями и будет работать до апреля следующего года. Интерактивное пространство "На ощупь" любой желающий может посетить бесплатно