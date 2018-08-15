В Пензе обсудили долги коммунальных организаций за ресурсы

Миллионные долги за газ, свет и высокий износ теплосетей. В Пензе обсудили проблемы подготовки к отопительному сезону. Там состоялось заседание постоянной комиссии Гордумы по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству территорий и экологии.

Трубы, которые специалисты уже поменяли на улице Ворошилова, сейчас засыпают грунтом. Ремонт теплосетей там начали 10 июля. По графику, завершить работы должны до 28 августа. Сейчас такой ремонт ведут еще на трех участках - по улицам Чкалова, Карпинского и Саранская. По словам заместителя главы администрации города Юрия Ильина, в областном центре капитально отремонтировать необходимо в общей сложности более 20 километров труб.

«В этом процессе основная роль отводится мордовскому филиалу ПАО «Т Плюс». У них - 12 объектов общей протяженностью 5,9 километров. Работы запланированы на сумму свыше 248 миллионов рублей», - рассказал Юрий Ильин.

Помимо высокого износа теплосетей, обсудили и другую, не менее серьезную проблему - долги пензенских предприятий за коммунальные ресурсы. Так, задолженность за газ на сегодня составляет почти 280 миллионов рублей, а за электроэнергию - более 166.

«По газу и электроэнергии - значительные долги, которые мы не сможем закрыть до начала отопительного сезона. Поэтому хочется спросить, не будет ли проблем в этом году?», - сказал председатель постоянной комиссии городской Думы по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству территории и экологии Виктор Воробьев.

«По газу не будет вопросов по входу в отопительный сезон. С электроэнергией сложнее, в плане тех котельных, которые находятся в сезонном режиме работы, это, опять же, связано с задолженностью», - ответил Юрий Ильин.

Главная причина долгов - несвоевременная оплата потребителей коммунальных услуг, в первую очередь - самих городских жителей, поэтому принято решение усилить меры по взысканию задолженности. Сейчас этот проект обсуждают на еженедельных совещаниях с представителями управляющих компаний, управления ЖКХ, Госжилстройтехинспекции и мэрии. Между тем, пока жилой фонд Пензы готов к отопительному сезону на 53%, образовательные организации - на 95%, учреждения культуры - на 100%.

Все работы по подготовке к холодам планируют завершить до 20 сентября. Отопительный сезон, по предварительным данным, стартует в первых числах октября.