В Пензе планируют блокировать выходы на крыши многоэтажек

Детскую и подростковую беспризорность обсудили в Гордуме на заседании постоянной комиссии по безопасности. Среди последствий невнимания взрослых, уверенны специалисты, - детская преступность и физический риск для жизни и здоровья несовершеннолетних. Депутаты и уполномоченный по защите прав детей в регионе намерены привлекать к профилактике не только родителей, психологов, но даже коммунальщиков, чтобы перекрыть доступ к крышам городских многоэтажек.

Работа кружков, которые гарантируют внимание детям и после уроков, консультации у школьных психологов - этого, уверенны депутаты Пензенской городской Думы, недостаточно для безопасности детей. Сейчас на учете в отделах полиции по делам несовершеннолетних - 450 родителей и 335 детей и подростков, которые уже совершили преступления. В социально опасном положении, по официальной статистике - 204 пензенских семьи. Среди причин, по которым дети и подростки преступают закон, - беспризорность. Она же, констатируют специалисты, может привести к серьезным травмам или гибели детей.

«Необходимо блокировать выходы на крыши многоэтажных домов. В 2018 году обсуждали эту тему, именно безнадзорность является причиной травмирования детей, а в том числе - выпадение из окон», - сказала уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова.

Среди мер, которые помогут подростку выбраться из опасной социальной среды, даже если родители на грани лишения родительских прав, - трудоустройство. Чиновники рассчитывают в два раза увеличить суммы на такого рода профилактики беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних. В 2018-м удалось устроить на подработку почти 800 школьников.

«17 апреля совместно с центром занятости населения проведем совещание, пригласим руководителей различных промышленных предприятий, учреждений города. Будем вести разговор о выделении, квотировании рабочих мест для трудоустройства подростков во внеурочное и летнее время», - рассказал заместитель главы администрации Пензы Владимир Попков.

Еще одной темой на заседании постоянной комиссии городской Думы стала противопожарная обстановка в Пензе. За два месяца 2019 года в областном центре произошло 39 пожаров. До окончания весенне-летнего пожароопасного периода чиновники запланировали обустроить 41 километр новых минерализованных полос, отделяющих лесные массивы от населенных пунктов, детских лагерей и мест отдыха, обновить существующие на протяжении 146 километров. А вот в жилой городской зоне серьезным препятствием для пожарных могут стать шлагбаумы и заборы.

«Если заборы и шлагбаумы установлены в соответствии с действующим законодательством, к сожалению, мы не можем на них никак воздействовать. Тем более, есть приказ МЧС России о местах, где шлагбаумы не являются естественным препятствием», - сказал начальник управления по делам ГО ЧС Пензы Алексей Михайлов.

При этом пожарные отделяют понятие санкционированных шлагбаумов от самовольных конструкций, будь то самодельные сооружения из шин или досок или бетонные блоки. Пожарные рассчитывают, что предотвратить возгорания, в том числе, помогут массовые субботники. Расчистка территории внутри многоквартирных и частных домов позволит ликвидировать дополнительные источники пожаров и облегчит проезд технике.