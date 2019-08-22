В Пензе обсудили будущее парка «40 лет Победы»

Пензенским архитекторам поручено разработать проект реконструкции парка «40 лет Победы». Такое предложение уже обсуждалось несколько лет назад. Пока есть две концепции развития территории, которые предполагают либо строительство дворца бракосочетания, либо создание музея военной техники. Идеи выслушал губернатор Иван Белозерцев в ходе объезда городских объектов.

Как будут выглядеть восемь гектаров территории парка «40 лет Победы» - еще только предстоит решить. Пока ясно одно: в 2020 году зону отдыха ждет масштабная реконструкция. Пензенские архитекторы предлагают благоустроить пруд и прибрежную зону, но сначала необходимо очистить сам водоем.

«Это идеальное место для организации прогулочной площадки. Тут очень хороший рельеф. Перепад - порядка 15,3 метра между верхней и нижней точками», - сказал главный архитектор Пензы Сергей Петров.

На протяжении нескольких лет эксперты обсуждают возможность строительства в районе парка дворца бракосочетания. Однако эта идея оказалась по душе не всем жителям. Многие считают, что если в зеленой зоне начнется строительство, могут пострадать деревья. Пензенцы поделились своими опасениями с Иваном Белозерцевым.

«Говорят, что здесь будет вырубка зеленой зоны и построят ЗАГС», - спросила местная жительница Юлия Коновалова.

«Ну, я лично против. В этом нет необходимости», - ответил губернатор.

«До этого рассматривали, конечно, с учетом ЗАГСа. Если его не будет, то, возможно, организуем подъезд с М5, обеспечим парковочные места», - отметил Сергей Петров.

Глава региона не поддержал идею о переносе туда музея военной техники с улицы Пионерской. Он рекомендовал специалистам разработать полноценный проект развития территории, чтобы произвести оценку стоимости предстоящих работ. В парке должны появиться прогулочные дорожки, освещение и игровые площадки.