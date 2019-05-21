В Пензе обсудили безопасный отдых детей в летние каникулы

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21 мая 2019, 19:06Общество
В Пензенской областной торгово-промышленной палате состоялся круглый стол, в котором приняли участие представители министерства образования, полиции, ГИБДД, МЧС, учреждений оздоровления и отдыха, а также общественники. В ходе дискуссии обсудили существующие проблемы и пути их решения.
Отдохнуть и набраться сил перед следующим учебным годом в летние каникулы 2019 года смогут 47 тысяч пензенских школьников. В период оздоровительной кампании будут работать 403 лагеря различной направленности.
«Из них 20 - загородных, в 2018 году их было 21. 27 - лагерей труда и отдыха, в 2018-м их было 28. Два санитарно-оздоровительных и три палаточных. На базе образовательных учреждений, то есть с дневным пребыванием детей, - 351», - прокомментировала начальник управления министерства образования Пензенской области Лариса Ушакова.
По сравнению с 2018 годом в регионе стало на пять лагерей меньше, а те, что существуют, требуют капитального или хотя бы качественного текущего ремонта. Речь идет о благоустройстве территории, смене игровых площадок, модернизации пищеблоков и медпунктов. Также стоит обратить внимание на качество готовящейся еды и питьевой воды.
«На сегодняшний день вопрос обеспечения доброкачественной питьевой водой, именно бесперебойного водоснабжения, остается проблемным. Имеют место быть неудовлетворительные результаты как по микробиологическим, так и по санитарно-химическим показателям», - рассказала начальник отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Пензенской области Зоя Годухина.
Кроме того, на повестке дня был вопрос противопожарной профилактики. Например, 23 лагеря в регионе расположены рядом с лесом, поэтому находятся в зоне риска возможных природных пожаров. В настоящее время сотрудники МЧС проводят рейды во всех учреждениях летнего отдыха.
«В летней оздоровительной кампании задействованы более 87 объектов. В образовательных учреждениях противопожарные мероприятия капитального характера выполнены в полном объеме и отслежены в рамках приемной комиссии», - сказал заместитель начальник управления ГУ МЧС России по Пензенской области Александр Ближин.
Также участники круглого стола рассмотрели вопросы, касающиеся дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних и обсудили трагические случаи на воде.
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