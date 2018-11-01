В Пензе обсудили безопасность движения на ж/д переездах

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01 ноября 2018, 17:06Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 1 ноября встретился с начальником Куйбышевской железной дороги Рашидом Сайбаталовым.
Глава региона отметил, что региональное правительство и руководство железной дороги слажено работали в период подготовки и проведения ЧМ-2018 по футболу. Часть игр проходила в Саранске, и поток болельщиков, желающих посетить матчи, двигался в Мордовию через Пензенскую область.
«Благодарю вас за поддержку, этот год выдался для нас сложным, но интересным. Вопросы безопасности пассажиров всегда стоят для нас на первом месте, не только во время проведения массовых мероприятий», - отметил Рашид Сайбаталов.
Иван Белозерцев подчеркнул, что обеспечение транспортной безопасности требует постоянной и планомерной работы.
«Эту проблему можно решить только совместными усилиями. За последние пять лет на железнодорожных переездах области произошло 10 ДТП, в которых пострадали люди. Нужно тщательно работать над тем, чтобы к минимуму свести случаи транспортного травматизма», - подчеркнул он.
Глава региона предложил создать рабочую группу из членов правительства области, сотрудников РЖД и транспортной прокуратуры, которая бы проанализировала причины происшествий и предложила варианты профилактики ДТП на железнодорожных переездах. Рабочей группе также поручат рассмотреть возможность расширения Ахунского переезда для увеличения его пропускной способности, сообщает пресс-центр регионального правительства, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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