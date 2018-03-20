В Пензе учителям презентовали новые методические издания

В Пензе на научно-практической конференции рассмотрели вопросы информационно-методического сопровождения современного образования. Собравшимся презентовали новые методические издания. В работе форума приняли участие представители ведущих российских изданий и высших учебных заведений страны.

Современная жизнь развивается стремительно. Вместе с ней столь же быстро меняется и подача знаний ученикам. В помощь учителям и учащимся на сегодняшний день выпущено большое количество научно-методической литературы. Чтобы разобраться во всем ее многообразии, в Пензу приехали представители издательства «Просвещение» и ведущих педагогических вузов.

«Сейчас существует много разнообразных ресурсов различного назначения. Наша задача - представить, разобраться в них и суметь повысить квалификацию, найти для этого онлайн или очное обучение, изучить пособия, которые позволят ученику или учителю выстроить определенную траекторию», - рассказала заместитель управляющего директора издательства «Просвещение» Ольга Котляр.

«Когда учитель что-либо не понимает или у него возникает сомнение, вопрос может решиться в режиме диалога с тем, кто готовит эти материалы, и все наработки будут внесены в систему образования», - сказал министра образования Пензенской области Александр Воронков.

Собравшимся презентовали новые методические издания, разноплановые пособия, в частности, рассчитанные на углубленное изучение предмета с применением инновационных технологии. К примеру, для подготовки к итоговой аттестации по русскому языку выпустили специальную методичку.

«Мы ее оснастили рабочими тетрадями, у которых очень звучное название «Скорая помощь по русскому языку». Действительно, ученику необходимо пособие, если он отстает в изучении основного предмета. Мы все знаем, что русский язык - сложная дисциплина, через него ученики узнают другие науки, он играет интегрирующую роль», - отметил заведующий кафедрой методики преподавания русского языка Московского государственного педагогического университета Владислав Янченко.

Участники конференции также обсудили вопросы профессионального развития учителей и повышения их квалификации.