В Пензе обсудили, как улучшить деловой климат в регионе

Какие меры необходимы для улучшения делового климата на территории Пензенской области? Ответ на непростой вопрос в рамках расширенного заседания искали представители прокуратуры, власти и бизнес-сообщества.

По итогам 2017 года Пензенский регион занял 28 место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Однако, как было отмечено в ходе расширенного заседания коллегии в областной прокуратуре, несмотря на положительную динамику, имеется ряд проблем, которые влияют на деятельность бизнесменов, а значит, и на развитие экономики.

«В отношении двух из десяти юридических лиц, с которыми заключены инвестиционные соглашения, при проведении проверочных мероприятий контролирующими органами допущены грубейшие ошибки. Так, по предоставлению прокуратуры, результаты проверок ЗАО «Башмаковский хлеб» признаны недействительными, поскольку орган пожарного надзора вышел за рамки планового мероприятия», - рассказал первый заместитель прокурора Пензенской области Александр Морозов.

Снижение давления на бизнес путем пресечения административных барьеров, исполнения обязательств государственными и муниципальными заказчиками, обеспечение благоприятного привлечения инвестиций - это приоритетные задачи для улучшения делового климата в регионе.

«По мнению бизнеса, увеличилось среднее время и количество процедур для получения разрешения строительства. Снизилась удовлетворенность деятельностью уполномоченных на их выдачу органов, а также органов, оказывающих поддержку предпринимателям. Возросло количество контрольно-надзорных мероприятий», - прокомментировала прокурор Пензенской области Наталья Канцерова.

«Подтверждаю, что мы хорошо взаимодействуем с областной прокуратурой и Законодательным Собранием региона. У нас есть проблемные вопросы, которые прокуратура видит, и указывает на нарушения, связанные с ними и на неоперативное их устранение», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Кроме того, было отмечено, что необходимо работать и над повышением правовой грамотности, развивать информационную деятельность, активнее размещать информацию на сайтах.