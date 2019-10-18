В Пензе обновили галерею почета работников дорожного хозяйства

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18 октября 2019, 19:16Общество
Они стараются обеспечивать качественное содержание дорог, надежное и безопасное автомобильное сообщение между регионами. В третье воскресенье октября профессиональный праздник отметят работники дорожного хозяйства. Торжества по случаю предстоящего события начались 18 октября с открытия обновленной галереи почета и славы на улице Пушкина.
15 лет в дорожном хозяйстве - такой трудовой стаж за плечами Сергея Каткова. В эту непростую сферу пришел по примеру мамы. За все эти годы он ни разу не усомнился в выборе профессии.
«Без дорог не будет жизни. Они нас соединяют, ведут, направляют. Не могу других слов подобрать. Мы, работники дорожного хозяйства, также важны, как учителя, врачи и пожарные», - отметил он.
Теперь его фотография украшает областную галерею почета и славы. Ее обновили в преддверии дня работников дорожного хозяйства. В ходе праздничной церемонии виновникам торжества вручили цветы и благодарственные грамоты за вклад, внесенный в развитие региона.
«Вы строите новые и ремонтируете старые дороги, мосты, организуете работы по их содержанию. Все это очень важно для экономики Пензенской области и ее жителей», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
В 2019 году ремонт дорог шел по всему региону. Приведено в порядок около 600 километров на сумму более шести миллиардов рублей. Существенно преобразились не только городские магистрали, но и автодороги в отдаленных населенных пунктах. До 1 ноября предстоит сдать еще шесть объектов.
«Планируем объездную дорогу вокруг Никольска, начали активно работать на Бригадирском и Бакунинском мостах, на улице Зеленодольской, так как это еще один выход на федеральную трассу и улице Алой, которая позволит разгрузить потом транспорта из села Засечное», - рассказал министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев.
На этом праздник не завершился. Первые лица региона и дорожники собрались в Центре культуры и досуга. Там губернатор еще раз поздравил виновников торжества с их профессиональным праздником и отметил, что в Пензенской области ремонт дорог продолжится и впредь. Самые достойные работники дорожной отрасли получили из рук главы региона цветы и благодарственные письма.
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