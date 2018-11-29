В Пензе обновили Галерею почета работников дорожного хозяйства

По традиции, это мероприятие приурочивают к профессиональному празднику дорожников. Его отмечают в последнее воскресенье октября, когда заканчиваются все дорожные работы. Однако в 2018 году объемы строительства и ремонта оказались больше, чем обычно. Было освоено шесть миллиардов рублей. Поэтому чествование работников дорожного хозяйства перенесли на конец осени.

«Пензенский регион второй год подряд занимает первое место по реализации проекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом объявили в ходе проведения транспортной недели, было очень приятно это услышать. Но самую высокую оценку дают граждане», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Галерея почета работников дорожного хозяйства - это десять предприятий региона и 20 работников отрасли, показавших высокие результаты в 2018-м. Все виновники торжества получили свидетельства о занесении своих имен на доску почета. Кроме того, лучшие специалисты дорожного хозяйства были отмечены почетными грамотами и благодарностями губернатора и Законодательного Собрания.

«Дорожная отрасль является одной из главных составляющих экономики. От вашего труда и качественного исполнения объемов зависит работа многих других отраслей», - отметил председатель Законодательного Собрания Валерий Лидин.

В числе тех, чьи фотографии оказались на доске почета, - Александр Попов - заведующий мастерской «Пачелмской дорожно-передвижной механизированной колонны». Сказал, что не ожидал такого признания, хотя всегда старался делать свою работу хорошо.

«Важно, чтобы техника всегда была на ходу, сейчас она сложная, импортная, но поддерживаем в исправном состоянии», - рассказал он.

Поздравляя с успехами работников отрасли, на торжественной церемонии говорили и о задачах на будущее. В 2019 году решено увеличить финансирование дорожных работ в сельской местности на 40%. Есть и далекоидущие планы. В Москве был защищен проект по ремонту дорог до 2024 года, а это значит, что до этого времени расписан план работ в регионе.